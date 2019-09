Overvaller spuit bijtende vloeistof in gezicht bejaarde

Een brute woningoverval in Rotterdam. De 79-jarige bewoner wordt door één van de indringers met een bijtende vloeistof in zijn gezicht gespoten.

Doordat de man onlangs getroffen is door een beroerte krijgt hij een black out. Dit alles speelt zich op donderdagmiddag 1 november 2018 af aan de Hoge Filterweg in Rotterdam De Esch. Er worden diverse sieraden gestolen, waaronder een gouden horloge van het merk Patek Philippe. Wie heeft informatie over bijvoorbeeld de sieraden?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.