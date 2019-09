Vertraging op A16 na ongeluk met vrachtwagen

Reizigers op de A16 vanuit Rotterdam richting het zuiden moesten donderdag tijdens de avondspits rekening houden met een flinke vertraging. Er is ter hoogte van 's-Gravendeel een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd.

De linkerrijstrook was daardoor afgesloten, maar is inmiddels weer open. De vertraging liep op tot ruim een uur, maar is rond 17:15 afgenomen tot nog ongeveer een half uur.

Ook automobilisten op de A15 vanuit Rotterdam richting Gorinchem belanden donderdag in een file. Tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht-Oost is de vertraging bijna een half uur vanwege een file van zo'n tien kilometer.