CNV betreurt vertrek Hudson's Bay: 'Jammer dat het zo gegaan is'

CNV Vakmensen betreurt de beslissing van Hudson's Bay om voor het einde van het jaar uit Nederland vertrokken te zijn. Ook de winkel in Rotterdam zal voor 2020 gesloten worden. Met de sluiting in heel Nederland komen in totaal 1424 werknemers op straat te staan.

"Het is een pijnlijke boodschap voor de 1424 werknemers", vindt CNV-bestuurder Jacqueline Twerda. "Het is jammer dat het zo is gegaan voor alle mensen die zich de afgelopen twee jaar hebben ingezet om er een succes van te maken."

Wel benadrukt Twerda dat Hudson's Bay op een 'nette manier met respect' afscheid neemt van het personeel. Daarmee doelt ze op een sociaal plan dat de warenhuisketen heeft afgesloten, om de dienstbeëindiging van het personeel in goede banen te leiden. Hoe dit er precies uitziet, is nog niet duidelijk.



Donderdag werd bekend gemaakt dat de winkels van Hudson's Bay in Nederland definitief gaan sluiten. In augustus leek dat ook al het geval te zijn, maar de warenhuisketen stelde toen dat een sluiting nog niet zeker was. Het ging vanaf de opening eigenlijk al slecht met de opvolger van de V&D.