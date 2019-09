Pak je agenda! De gasten van Ruud de Boer praten je bij over mooie evenementen

Iedere doordeweekse avond hoor je op Radio Rijnmond na zevenen een langer gesprek. Met een bijzondere gast of meerdere; zoals iedere donderdagavond. Dan zijn er allerlei gasten uit de wereld van cultuur, dans, film en theater in de studio.

Deze donderdag zijn Imane Zine El Abidine en Mieke van De Doelen te gast, met in hun kielzog schrijfster Elizabeth van Driel die over haar zeer bijzondere levensloop spreekt (kippenvel!) die ze heeft opgetekend in haar nieuwe boek. Sabine Maertens weet alles over Rotterdam Pride én Rachna Menes van Maaspodium vertelt over een toffe breakdancevoorstelling met de B-Boys.

Alle reden om te luisteren naar Radio Rijnmond, donderdagavond om 19.00 uur.

Niet in de gelegenheid om dan te luisteren? Luister wanneer je wilt, door het fotootje bij dit artikel te swipen/ op het audio-icoontje te klikken.