Grote zorgen om tekort aan vakmensen

Er is een groot tekort aan vakmensen. Frank Knotter, directeur van opleidingsbedrijf Rijnmond-Bouw in Schiedam, maakt zich hierover grote zorgen. Aannemers zitten volgens hem te springen om mensen: "Mensen vragen me niet meer of ik een goede vakman heb, maar hoeveel man ik überhaupt aan kan bieden. Ze smeken me om hulp."

Burgemeester Aboutaleb sprak zich afgelopen woensdag uit over het schrijnende tekort. "Het tekort aan vakmensen kan echt een probleem worden voor een groeiende economie", zegt de burgemeester.

"Je ziet dat het in het onderwijs een probleem is. Als je een schilder nodig hebt, dan moet je in de rij staan. Door personeelsgebrek moet je maanden wachten op heipalen. Lange tijd werd gedacht dat Oost-Europeanen onze banen zouden inpikken, maar ook mensen uit Oost-Europa kunnen het tekort niet meer oplossen."

Wees welkom

Knotter legt uit dat hij met Rijnmond-Bouw alles op alles zet om goede vakmensen op te leiden; ongeveer tweehonderd man per jaar. Ze bieden plekken aan reguliere leerlingen, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. "Het streven is om mensen de bouw in de helpen. En op een duurzame manier; langdurig, en dus niet meer terug in de kaartenbak."

Het bedrijf gaat zich uitbreiden. Ook komt er een vestiging aan de Stadionweg in Rotterdam Zuid. "Hier kunnen we zeker driehonderd mensen kwijt." Iedereen is welkom. Mannen, vrouwen en leeftijd maakt niet uit. "Competenties hoef je eigenlijk niet te hebben. Wel moet je affiniteit hebben en gemotiveerd zijn", zegt Frank met grote ernst. "Wij leren je de skills wel aan."

Snel opleiden is een streven. "Wij kunnen in tien weken tijd iemand de basisprincipes bijbrengen. Dan kunnen we diegene een vaste baan bieden. Bij ons krijgt iedereen een baangarantie."