Expert: 'De morele druk moet van de ouderbijdrage af'

Voor sommige ouders is de ouderbijdrage niet te betalen, vertelt Vlaming. Ze worden dan moreel gedwongen of krijgen zelf incassobureaus op hun dak. Dit terwijl het een vrijwillige bijdrage moet zijn. "Bij sommige scholen wordt zelfs op het bord in school gehangen wie er nog moet betalen. Dit verhoogt de morele druk."

Extraatjes

De ouderbijdrage is het bedrag dat ouders jaarlijks moeten betalen aan extraatjes zoals schoolreisjes en bijzonder materiaal. Dat bedrag kan flink verschillen per school. "Het gemiddelde is ongeveer 150 euro per kind. Op de basisschool is het wel een stuk goedkoper dan op de middelbare school, daar is het rond de 50 euro", vertelt Vlaming.

Toch zijn er ook gevallen waarbij de ouderbijdrage een stuk hoger ligt. "Soms is de ouderbijdrage maar honderd euro. Hiernaast moet je vervolgens ook voor de laptop, boeken en kluisverhuur betalen. In principe zijn dit ook allemaal ouderbijdrage."

De ouderbijdrage dient eigenlijk voor alle extra activiteiten. "Scholen krijgen van de overheid geld om onderwijs te geven. Vaak willen scholen en kinderen er ook nog iets naast doen. Daar is de ouderbijdrage dan voor bedoeld."

Weigeren

In principe mag je weigeren de ouderbijdrage te betalen, maar op sommige scholen zorgt dit wel voor problemen. "Het komt voor dat je op school je loonstrookje moet laten zien, maar ik vind dat echt niet kunnen", vertelt Vlaming.

Je hoeft niet bang te zijn dat je kind niet mee mag op schoolreis als je de ouderbijdrage niet kan betalen. Op de basisschool wordt dit gewoon gedekt. Wanneer je kind op de middelbare school zit, ligt dit wel iets ingewikkelder.