Oostvoornse kofferbakmoord: Leon van M. komt niet met alibi

Nee, hij kende het slachtoffer Caroline van Toledo niet. Hij hoorde van haar dood op 3 september 2005, een dag na de moord. Bij de eerste vragen gaf Leon van M. nog antwoord. Maar direct daarop onderbrak hij de rechter: "Ik wil een verklaring afleggen die ik op schrift heb staan."

De rechter gaf aan dat het ongebruikelijk is, maar bood hem alsnog de ruimte. Leon van M.:"Ik vind het een laffe en laag bij de grondse moord. Ik heb dit niet gedaan. Mevrouw de rechter, u gaat mij vragen stellen, maar ik kan ze niet beantwoorden. Het is te lang geleden en het OM gaat het toch verkeerd uitleggen."

Hij vervolgde:"Mede op advies van mijn twee advocaten ga ik niets zeggen. Ik heb nóóit wat gezegd tegen de getuigen over de moord. [Zij hebben belastend verklaard over de verdachte -red.] Het is haat, geld, hersenspinsels. Mijn frustraties zijn groot. Daar wil ik het bij laten."

Klaar mee

De rechters en officieren van justitie gingen daarna onverstoorbaar door met het stellen van vragen, maar Leon van M. had er geen zin meer in. "Ik ben er wel klaar mee. Ik verwijs verder naar het pleidooi van mijn advocaten."

De 42-jarige Briellenaar werd met name doorgezaagd over zijn alibi. Had hij niet meermalen gezegd dat hij een alibi had voor die nacht? Leon van M. verwees naar een eerdere verklaring: hij was niet de man die de dag na de moord had gepind met de pas van Caroline van Toledo in Rozenburg. Want hij was elders. De rechter:"Dat was 7.30 uur. Dat is nog geen alibi voor de hele nacht." Leon van M. had er niets aan toe te voegen.

Had hij niet tegen vrienden gesproken over een barbecue? En 'dat ze hard gilde in de kofferbak'? "Nee, ik zou daar nooit grapjes over maken." Dat wilde hij nog wel kwijt: "Ik vind het verschrikkelijk voor de nabestaanden. Ik heb veel respect voor die mensen."

Moeder en zus

Donderdag kwamen de nabestaanden ook aan het woord: de moeder en zus van Caroline van Toledo. Haar zus Martine vertelde dat zij destijds hoogzwanger was. "Maar er was geen roze wolk voor ons. Dat heb je mooi van ons afgenomen. Wat was ze graag tante geweest. We zullen nooit weten of zij al een cadeautje had gekocht, want alles is verbrand in haar huis."

Meerdere getuigen hebben verklaard dat Caroline van Toledo nog leefde toen zij in de kofferbak van haar eigen auto werd gedaan. Zus Martine schetste het horror-scenario:"Mijn zus is levend verbrand. Wat zal ze bang zijn geweest en gegild hebben."

De moeder van Caroline zei in haar slachtofferverklaring dat zij er eigenlijk niet aan wil denken hoe de laatste momenten van haar dochter moeten zijn geweest. "Ze is als oud vuil gedumpt. En waarom? Caroline, die niemand ooit kwaad deed. Wat heeft ze jou misdaan?"

Ook de zus benadrukte het overzichtelijke, gewone leven van Caroline. "Ze was bezig met de paarden, haar hond en de apotheek. Wat had ik nog graag een keer met je willen paardrijden..." De rechter vroeg Leon van M. of hij wilde reageren op de verhalen van de familie, maar hij verkoos ook hier te zwijgen.

Tot slot kwam het strafblad van de verdachte nog aan bod: 20 kantjes, van diefstal tot drugshandel en brandstichting tot bedreiging. Maandag gaat de rechtszaak verder. Dan komt het OM aan het woord en maakt bekend wat de strafeis wordt.