Een auto is donderdagmiddag over de kop geslagen op de N218 bij Oostvoorne. Volgens medewerkers van handhaving Oostvoorne zijn er geen gewonden gevallen.

Wel is de materiële schade groot. Op foto's is te zien dat een flitspaal eruit is gereden. Ook lagen verspreid over de weg allerlei spullen. Dat is inmiddels allemaal opgeruimd.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.