Albert Schweitzer Dordrecht maakt zich zorgen over parkeerkosten voor personeel

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht maakt zich zorgen over de toekomstige parkeerkosten bij het ziekenhuis voor het eigen personeel. De richtlijn voor een nieuwe parkeerplaats is vier euro per dag, wat neerkomt op een bedrag van duizend euro per jaar.

Op de huidige parkeerplaats tussen de Sportboulevard en het Gezondheidspark moeten vijfhonderd huizen komen. Om alsnog genoeg parkeergelegenheid te creëren voor zowel personeel als bezoekers moet een parkeergarage uitkomst gaan bieden.

Vier keer duurder

De prijzen voor parkeren in die garage worden naar verwachting bijna vier keer duurder dan wat het personeel nu betaalt, legt Frank van den Elsen van het ASZ uit aan RTV Dordrecht. Dat komt voor een fulltime-medewerker uit op zo'n duizend euro per jaar.

"Het is nu 1,15 per gewerkte dienst, en dat voor een parkeerplaats van niet hele hoge kwaliteit. Je ziet het als je om je heen kijkt: het is slecht bestraat en slecht verlicht", zegt de woordvoerder.

"Als daar een parkeergarage voor in de plaats komt die kwaliteit biedt, dan mag je dat best verhogen, maar een verviervoudiging? Dat is gewoon te veel!"

'Niet aantrekkelijk voor het vak'

Van den Elsen vindt een maandelijks bedrag van tachtig euro veel te veel voor mensen die in het ziekenhuis werken. "Zeker in een arbeidsmarkt die nu heel lastig is. Je weet dat we in Nederland een tekort hebben aan verpleegkundigen en andere beroepen in het ziekenhuis. Het is niet aantrekkelijk voor het vak als je zegt: 'Je mag hier komen werken, maar dan ben je op voorhand duizend euro per jaar kwijt aan het hier mogen parkeren."

Volgens de gemeente Dordrecht is het bedrag van vier euro per dag slechts een richtlijn en hoeft het ziekenhuis zich geen zorgen te maken. Het ASZ ziet dat anders.

"Als de gemeente nu al tegen bouwers zegt dat vier euro per gewerkte dag voor abonnementhouders een redelijk tarief is, dan denken wij dat dit ook onmiddellijk de ondergrens geworden is", zegt Van den Elsen. "Ontwikkelaars zullen zeggen: 'Daar is de gemeente mee akkoord gegaan, dus dat kunnen we sowieso vragen.'. Misschien dat het nog wel hoger wordt."