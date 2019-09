Expert: 'Het zijn geen hobbykwekerijtjes, het is echte criminaliteit'

Expert Hans Hoekman over hennepkwekerijen

De hennepkwekerijen blijven uit de grond schieten. Het is een probleem dat blijft voortwoekeren, vertelt politieman Hans Hoekman, lid van het expertteam van Rijnmond.

"De hennepkwekerijen zorgen voor grote problemen, vooral met het oog op de veiligheid. Zeker in Rotterdam", vertelt politieman Hoekman.

De kwekerijen worden professioneel opgezet. Ze gebruiken sterke lampen en dit kost veel energie. "Je ziet vaak dat mensen de energie illegaal aftappen. Stroom buiten de meterkast om betekent echter vaak brand." Alleen al in de afgelopen twee jaar hebben ze in Delfshaven vier branden door hennepkwekerijen gehad.

Brandgevaar is niet het enige risico. "Om die planten goed te laten groeien wordt pesticide gebruikt. Mensen hebben dit in grote vaten in huis staan en dit levert weer andere problemen op", vertelt Hoekman.

Twintig zakken tuinaarde

Hoe herken je een hennepkwekerij in je buurt? Volgens Hoekman zijn er een aantal manieren om ze te herkennen. Vooral tijdens de winter, met alle witte daken: dan pik je de grote energieverbruikers er zo uit. "Daarnaast kan je het herkennen aan ramen die continue beslagen of dichtgeplakt zijn", vertelt Hoekman.

Wanneer je denkt dat je een kwekerij hebt ontdekt, kan je 0900-8844 of anoniem 0800-7000 bellen. "Het is het beste om altijd een melding te maken. Bij twijfel altijd bellen."

Als voorbeeld noemt hij de hennepkwekerij die hij met een team op de twaalfde verdieping van een flatgebouw vond. "De bewoners zeiden al dat ze het verdacht vonden dat er twintig zakken tuinaarde naar binnen werden gedragen. Dit hadden ze bij ons moeten melden."