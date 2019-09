Innovatie en veiligheid staan voorop bij energiereus in Botlek

Naar eigen zeggen is de raffinaderij in de Botlek één van de meest moderne en efficiënte fabrieken van Europa. Ook probeert het energiebedrijf met nieuwe technologieën de CO2-uitstoot te verminderen.

Verwerken

In de gloednieuwe raffinaderij wordt ruwe olie verwerkt tot chemische grondstoffen en brandstoffen als benzine, kerosine en diesel. Deze zeer laagzwavelige diesel vormt weer de basis voor de nieuwste smeeroliën, waarmee bijvoorbeeld windmolens soepel blijven draaien.

Daarnaast staan op het complex twee chemische fabrieken die weekmakers produceren voor alledaagse producten. Daarmee kan ‘hard’ plastic zacht en buigzaam worden gemaakt, zoals kabels, textiel en vloerbedekking.

Dus dankzij de nieuwste smeerolie, gemaakt in de Botlek, rijdt coureur Max Verstappen zo snel in de Grand Prix, zeggen ze. En je iPhone-snoertje en schoenzolen zijn zo soepel, dankzij de weekmakers die in de chemische fabrieken van ExxonMobil worden geproduceerd.

Oudste Amerikaanse bedrijf

ExxonMobil is het oudste Amerikaanse bedrijf op Nederlandse bodem. In Rotterdam staan naast de raffinaderij ook drie weekmakersfabrieken, een aromatenfabriek en een smeeroliefabriek in Pernis. “De raffinaderij werd in de jaren ’60 gebouwd, maar je zou hem nu niet meer terug herkennen", zegt Organisational development manager Roel Ebus.

"We doen elke vier jaar een grote investering en soms een hele grote van 1 miljard dollar, zoals bij de hydrocracker (2019), waarmee we schonere diesel produceren. Zo spelen we continu in op de nieuwe markt en veranderende eisen uit de samenleving. Dat moet ook wel, willen we onze manier van leven bewaren en tegelijkertijd de impact op het milieu beperken.”

Kwaliteit

In het gloednieuwe laboratorium wordt de kwaliteit van de producten bewaakt. Ben de Boer is het trotse hoofd van dit high-tech lab. “We analyseren en testen allerlei producten, vanaf de stroperige ruwe aardolie tot de soepele smeerolie uit de hydrocracker", legt hij uit.

Klanten kunnen flesjes gebruikte olie opsturen, die vervolgens worden getest. "Zo kunnen we zien of de olie is vervuild met zeewater of aluminiumdeeltjes. Dat werkt sneller en makkelijker dan wanneer je bijvoorbeeld bij windmolens op zee een test moet uitvoeren.”

Veiligheid

Het bedrijf is zich voortdurend bewust van het explosieve karakter van het complex. Zeker na de recente aanslag op een olieraffinaderij in Dubai staan alle veiligheidseisen weer op scherp.

“We zijn eigenlijk elke minuut bezig met onze veiligheid, voor de medewerkers, de omgeving en de installaties", zegt Ebus. "We schatten allerlei risico’s in, zoals een cyberaanval of een aanval vanuit de lucht. We instrueren onze mensen en oefenen allerlei calamiteiten. Maar tegen een aanval zoals in Dubai is niemand opgewassen.”