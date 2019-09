Gezinsuitbreiding in Diergaarde Blijdorp

Beschuit met muisjes voor de vissende katten in Diergaarde Blijdorp. Vader Mumbai en moeder Saray hebben hun gezinnetje namelijk uitgebreid, schrijft de dierentuin op Facebook.

Eerder deze week zijn er twee kittens in de Maleise Bosrand, een onderdeel van de diergaarde, geboren. Het is het tweede nestje van de vissende katten. Het geslacht van de kleintjes is nog onbekend.

Vissende katten komen voor van Oost-India tot Java. Ze leven in het oerwoud, maar wel altijd in de buurt van water. De vissende kat is bedreigd, mede door de afname van hun leefgebied en watervervuiling.