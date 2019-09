Omstreden boeken islamitische basisscholen uit roulatie

De omstreden seksuele voorlichtingsboeken die ook op twee Islamitische basisscholen van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) in Rotterdam werden gebruikt, zijn per direct uit de roulatie genomen. Dat heeft een bestuurder van die Rotterdamse Islamistische Scholenkoepel gezegd tegen onderwijswethouder Kasmi.

NRC Handsblad en Nieuwsuur meldden vorige week dat de boekjes de kinderen onder andere leren dat meisjes en jongens elkaar niet mogen aankijken en dat Allah homoseksualiteit verafschuwt.

Ook bij de Rotterdamse gemeenteraad werd er donderdag geschokt gereageerd op de lesstof. Leefbaar Rotterdam wilde weten waarom het stadsbestuur dit niet wist, en de media wel. Zij wilde dat deze scholen gesloten zouden worden. Dat zorgde in het debat voor harde confrontaties met de partijen DENK en NIDA.



Onacceptabel

Wethouder Bert Wijbenga van Integratie vindt de lesstof ook onacceptabel en ongewenst. “Dit college vindt en zal ook uitvoeren dat we samen met het Rijk alles op alles moeten zetten om dit te stoppen en te voorkomen", zegt Wijbenga. "We hebben ook een traditie om de randen van de wet op te zoeken. Dat moeten we dan ook durven doen."

Burgemeester Aboutaleb zei dat hij niet zich met de lessen in de scholen mag bemoeien. Dat is een taak van de Onderwijsinspectie. Ook kan hij alleen panden sluiten als er activiteiten zijn die volgens de wet niet mogen.

Wel was de burgemeester blij dat er nu vanuit de islamitische gemeenschap massaal afstand is genomen van deze zaken. “Dat betekent dat er sprake is van een zelfreinigend vermogen in deze gemeenschap en dat spreekt me aan, aldus de burgemeester van Rotterdam.

Nieuwe boeken

Wethouder Kasmi meldde de raad dat hij woensdag nog met de bestuurder van de Rotterdamse Islamitische Scholenkoepel SIPOR overleg heeft gehad over de kwestie. De bestuurder heeft gezegd dat de boekjes niet meer gebruikt worden en dat er een herziene druk komt. Daarin wordt voor onder andere het deel over homoseksualiteit overlegd met de COC (belangenvereniging LHBTI-gemeenschap) en het Rutgershuis (seksueel kenniscentrum).



Onderwijsinspectie

Ook heeft de gemeente Rotterdam contact gehad met de onderwijsinspectie. Die dienst komt met een grootschalig onderzoek. Binnenkort wordt bekend wanneer dat onderzoek start.

De schoolbestuurder van SIPOR heeft voorgesteld om op de scholen in Rotterdam met het onderzoek te starten. Ook de gemeente vraagt om aan het verzoek gehoor te geven.