Oud-directeur Boijmans Wim Crouwel (90) overleden

Wim Crouwel, voormalig directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Crouwel was van 1985 tot en met 1993 directeur van het Rotterdamse museum.

Crouwel was grafisch ontwerper en typograaf. Hij introduceerde verschillende lettertypen, zoals het geometrische 'New Alphabet'.

Daarnaast ontwierp hij onder meer affiches voor het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Stedelijk Museum in Amsterdam. In dat laatste museum is vanaf volgende week een tentoonstelling te zien over zijn werk.

Naast zijn directeurschap bij Boijmans was Crouwel ook hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en aan de TU Delft.

Crouwel is 90 jaar geworden.