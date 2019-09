Flat in Spijkenisse gaat dicht: honderd jongeren op straat

Honderd jongeren die momenteel in de flat De Marckenburgh in Spijkenisse wonen, komen op straat te staan. De eigenaar van het pand, woningcorporatie Woonzorg Nederland, sluit de flat per 1 februari 2020. Naar alternatieve woonruimte moeten de bewoners zelf op zoek.

Voordat de bewoners hun intrek namen in het gebouw was al wel aangegeven dat het een tijdelijke woning betreft. De huurders kregen een week geleden het slechte nieuws te horen. Die boodschap viel toch rauw op hun dak. In een bewonersbijeenkomst donderdagavond, die door tientallen mensen werd bezocht, laten de jongeren weten zich niet gehoord te voelen.

"We staan waarschijnlijk gewoon op straat, maar we weten niets. Ze hebben niets vrij voor ons", zegt een van de aanwezigen.

Cv-installatie

Veel jongeren trokken in appartementen in de flat, omdat de huur laag was. Het gebouw dateert echter uit de jaren '70, waardoor er regelmatig problemen ontstaan. Momenteel is ook de cv-installatie aan vervanging toe, maar de kosten die daar bij komen kijken noemt de woningcorporatie buitenproportioneel.

"Woonzorg gaf aan dat ze het pand gaan sluiten omdat de toekomstbestendigheid van het pand over is", zegt Igor Bal, wethouder ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Nissewaard. "Wij zeiden toen; laten we zoeken naar een moment in de zomervakantieperiode, zodat de studenten op een rustig moment kunnen verhuizen."

Dat blijkt niet haalbaar. "Uiteindelijk is de kwaliteit van het pand op een dermate niveau, dat 1 februari het hoogst haalbare is om op een veilige manier te laten wonen", zegt de wethouder.

"Het is niet realistisch om te verwachten dat die cv-installatie het uithoudt tot het einde van het schooljaar bijvoorbeeld", zegt Willy Idili van Woonzorg Nederland. "Daarom is de sluiting vanaf 1 februari. Dat is eigenlijk nog een maand langer dan we volgens het huurcontract verplicht zijn qua opzegtermijn."

Perspectief

Juist die paar maanden extra, tot de zomervakantie, zou volgens de huidige bewoners een hoop kunnen schelen. "Dat biedt veel meer perspectief. Dan gaan mensen weg uit Spijkenisse, die klaar zijn met hun studie. Je geeft mensen dan veel meer tijd om te kijken wat er verder kan."

Veel van de huidige bewoners tasten in het duister over hun toekomst. "Ik weet nog niet wat ik ga doen, ik sta waarschijnlijk op straat", zegt de een. De ander hoopt nog voor het nieuwe jaar een andere woning te vinden. "Anders ga ik terug naar mijn ouders."

Krakers

Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen met de flat. Daar moet volgens de wethouder goed over nagedacht worden, samen met de buurt. Bang voor krakers is hij niet. "We gaan er goed voor zorgen dat Woonzorg als eigenaar hier een leefbare situatie achterlaat voor de buurt. Dat is iets waar ik me ook voor ga inzetten", zegt de wethouder.