Kenneth Vermeer na Rangers - Feyenoord (1-0): 'We speelden ons eigen spel niet'

Feyenoord verloor donderdagavond met 1-0 van Rangers FC. In Schotland werd doelman Kenneth Vermeer 23 minuten gepasseerd door Sheyi Ojo voor de enige goal van de wedstrijd. Na afloop was de doelman dan ook teleurgesteld met het resultaat. "We speelden ons eigen spel niet."

Vermeer merkt op dat Feyenoord een beetje onder de indruk was. "Dit is teleurstellend. We beginnen alsof we een beetje onder de indruk waren. We speelden ons eigen spel niet. Dat resulteert in een penalty. Daarna kom je op 1-0 achter." Volgens de sluitpost lag dat voornamelijk aan de duels in de eerste helft. " In het begin lieten we ons afbluffen in de duels. In de tweede helft tonen we durf en lef, dat doen we in de eerste helft niet."

Heer en Meester

Feyenoord rechtte de rug na rust. Dat viel ook Vermeer op. "In de tweede helft heeft Rangers eigenlijk niks te vertellen. Dan creëer je mogelijkheden om een doelpunt te maken, maar niet echt kansen. Ik denk gewoon dat wij in de tweede helft heer en meester waren. We hadden hier niet op een verlies gerekend. "

