Wereld Neushoorn Dag in Chris Natuurlijk

De beroemde hoorn op zijn neus maakt de neushoorn tot één van de meest bedreigde diersoorten op aarde. Van dé neushoorn kun je eigenlijk niet spreken, want er zijn vijf neushoornsoorten.

Bij het verblijf van de zwarte neushoorns in Diergaarde Blijdorp spreekt Chris Natuurlijk met Floor van der Meulen, regisseur van The last male on earth , een film over de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn Sudan, die inmiddels is overleden. De documentaire die donderdag in première is gegaan, wordt op zondag 22 september ter gelegenheid van World Rhino Day vertoond in Diergaarde Blijdorp en gaat over de gekte rond het laatste mannetje van de soort.

Harald Schmidt, neushoorndeskundige van Diergaarde Blijdorp, vertelt over de twee neushoornsoorten in de Rotterdamse dierentuin en hoe belangrijk het is om aandacht te vragen voor de gevaren die neushoorns bedreigen.

Bomen over bomen

September is Parkenmaand in Rotterdam, een maand vol excursies, muziek, workshops en wandelingen in Rotterdamse parken. Chris Natuurlijk kiest voor de Bomenwandeling Heemraadssingel. Ecoloog Han van Hulzen vertelt verhalen over de bijzondere bomen langs de statige singel in Rotterdam.

De stad uit, het platteland in

In de buurt van de Vlietlanden in Midden-Delfland zijn dit jaar voor het eerst visarenden gespot. Net te laat om nog mee te nemen in het nieuwe dubbeldikke nummer van de Midden-Delfkrant, maar het nieuwtje had prima gepast in het themanummer over de natuur en het landschap van Midden-Delfland. Chris Natuurlijk praat met de makers van het blad.

Frank van Dijl debuteert met roman Van Steen

Op 67-jarige leeftijd debuteren met een roman. Frank van Dijl doet het. Chris Natuurlijk ontvangt de oud-Rijnmond-collega zaterdag in de studio en spreekt met de journalist uit Rotterdam over Van Steen .

Zaterdag 21 september van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.