Rotterdammers minst tevreden over koopwoning

Van de grotere steden in Nederland, zijn huiseigenaren in Rotterdam het minst positief over hun woning. Het gaat dan bijvoorbeeld om tevredenheid over de tuin, het balkon, het onderhoud of de sfeer.

In Rotterdam is 87 procent van de huizenbezitters tevreden over hun huis. In 2018 was 93 procent van alle Nederlanders tevreden met hun koophuis. In 2006 was dat nog 97 procent. In Den Bosch en Ede was de tevredenheid het grootst: 97 procent.