11-jarige astrofotograaf Davy wint internationale prijs met nevelfoto

Met deze foto won de 11-jarige Davy van der Hoeven in Londen de Young Astronomy Photographer of the Year 2019. Davy fotografeert vanuit zijn achtertuin alles wat zich in de ruimte afspeelt.

Op de winnende foto van Davy uit Hendrik-Ido-Ambacht, 'Stellar Flower', is de Rosettenevel te zien. Een groot gebied vol met waterstofgas, dat verlicht wordt door de straling van sterren.

De jonge fotograaf leerde het van zijn vader André, die er ook al jaren mee bezig is. Afgelopen nacht fotografeerde Davy nevels en gassen. "Het is heel bijzonder hoe dat vormt. Je kunt ermee spelen als je gaat bewerken", legt hij uit.

Nadat hij de foto's heeft genomen, bewerkt Davy ze op een laptop. Voor de winnende foto maakte hij drie dagen lang foto's. "Met elke nacht een ander filter", vertelt Davy. Hij heeft die foto's vervolgens over elkaar gehangen, bewerkt en een kleur gegeven.

Kleuren

De kleuren zijn deel van het zogenoemde Hubble-kleurenpalet. Die kleurcombinaties zijn gebruikelijk in astrofotografie en zorgen ervoor dat details zichtbaar worden die met het blote oog niet te zien zijn.

De jury was lovend over de foto en Davy ging naar Londen voor de uitreiking: "Als 11-jarigen zo geïnteresseerd zijn in de ruimte, en tijd en energie willen steken in het maken van zulke opnamen, dan kan ik alleen maar optimistisch zijn, niet alleen over de toekomst van de astronomie, waar over wetenschap en technologie in het algemeen", zei een van de juryleden.

Trotse vader

Vader André is trots. "Het was echt heel leuk. Ik was zelf al een paar keer genomineerd, heel bijzonder als je zoon dan wint." In 2016 gaf André een boek uit over de foto’s die hij maakte: ‘Treasures of the Universe’.

André hielp Davy met het opstellen van de zware lenzen en heeft uitgelegd hoe je foto's kunt bewerken. Davy heeft vervolgens zelf de apparatuur bediend en de foto's bewerkt.

Op het lijstje van Davy staat nog het fotograferen van de sluiernevel, de zon en Jupiter.