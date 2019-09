Het weer van vandaag: een zonnige dag

Vanavond en vannacht is het onbewolkt, de minimumtemperatuur vannacht is rond de 8 graden. Morgen is het heel zonnig en het wordt vrij warm, maximum 21 tot 23 graden. Matige tot vrij krachtige wind uit oost tot zuidoost.

Vooruitzichten

Op zondag is er eerst nog wat zon, in de loop van de dag verschijnt er meer bewolking. In de namiddag en vooral de avond is er vanuit het zuidwesten toenemende kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt zondag ongeveer 23 graden.

Volgende week wordt het wisselvallig met geregeld regen, maar maandag blijft het bij een enkele bui. De temperatuur gaat geleidelijk naar ongeveer 19 graden.