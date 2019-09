Zo ziet het definitieve ontwerp van het nieuwe stadion van Feyenoord eruit

Het definitieve ontwerp voor het nieuwe Feyenoord Stadion is af. Het projectbureau achter Feyenoord City heeft het complete ontwerp aangeboden aan de gemeente Rotterdam.

Architectenbureau OMA heeft in het definitieve ontwerpen wel wat aanpassingen gepleegd ten opzichte van het voorlopig ontwerp. Zo is de afstand tussen de tribunes en het veld verkleind. Tussen de tribunes en het veld is een rij stoelen toegevoegd.

Ook zijn verticale kolommen weggehaald. Er zijn alleen diagonale blaken. Daardoor wordt de 'bowl-vorm' versterkt en hebben de tweede en derde ring een meer zwevend effect. Ook zijn de publiekscatering en toiletten op de derde ring beter verdeeld.

De plannen liggen nu bij de gemeente Rotterdam. In december worden de plannen aan het publiek gepresenteerd. In april 2021 moeten de vergunningen rond zijn en kan de bouw beginnen. Aan het einde van het seizoen 2023/2024 moet het stadion af zijn.