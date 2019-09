Lotte test dubbele standaard voor sensuele Instagramfoto's

Een ietwat onthullende foto van de 22-jarige Lotte van Eijk uit Hoogvliet zorgde er afgelopen week voor dat zowel haar Instagram-account als de Facebook-pagina van Rijnmond werden geblokkeerd. De foto van het plussize model zou in strijd zijn met de richtlijnen. Opvallend, want soortgelijke foto's van dunnere modellen mogen wel blijven staan.

Lotte is altijd al dikker geweest dan de meeste van haar leeftijdgenoten, vertelt ze vrijdagochtend aan Rijnmondpresentator Peter van Drunen. Als kind vocht ze daartegen, om zich aan te passen aan de norm. Het overlijden van haar - ook zwaarder gebouwde - oma door kanker, zorgde voor een keerpunt. Ze begon te strijden voor acceptatie en leerde trots te zijn op haar lichaam. "Ik wil geen leven leiden waarin ik ga veranderen voor andere mensen."



Toch merkt ze nog steeds dat ze anders behandeld wordt vanwege haar gewicht. Onder meer door socialemediaplatforms, die een dubbele standaard lijken te hebben over welke foto's wel en niet mogen. Dat laatste wil Lotte nu op een speelse manier gaan testen.

Lotte gaat Instagram-foto's van dunne modellen zo precies mogelijk nabootsen met haar eigen lichaam. Zo wil ze kijken of voor foto's van haar lichaam dezelfde regels gelden als voor die van collega modellen.

Met de benen wijd in zee

De beelden die Lotte al eerder testte, kwamen van het Instagram-account van White magazine . "Dunne meiden die dus wel met de benen wijd in de zee mochten zitten", omschrijft Lotte de foto's. "Ik ga beelden van die pagina namaken met mijn lichaam, en kijken of ze die eraf gaan halen. Dan is natuurlijk helemaal mijn punt bewezen."

De eerste nagebootste foto staat al op Lotte's Instagram : "Ik lig in een bad, heb een wit shirt aan en die is nat, dus je ziet mijn tepels doorschijnen. Dat mag eigenlijk niet, maar ja, er zit een shirtje voor. Op de foto die verwijderd was, zit ik met mijn armen over mijn borsten heen, daar zie je helemaal niks op. Het is gek, waar ligt de grens en waar niet?"

Inspiratie

Haar strijd voor acceptatie werpt ondertussen al vruchten af. Ze heeft 30 duizend volgers op Instagram. "Ik krijg dagelijks berichten: 'je hebt mijn leven veranderd', of 'vandaag ben ik voor het eerst in tien jaar in mijn bikini naar het strand gegaan'."

"Daar doe ik het ook echt voor", zegt ze trots. "Ik vind het een blessing dat ik dit mag doen."

