30 jaar later: Een benefietwedstrijd in een vrijwel lege Kuip

In de zomer van 1989 wordt Nederland opgeschrikt door de SLM-ramp. Er komen 177 mensen om het leven. Daarbij zit een groot deel van de selectie van het Kleurrijk Elftal, met Rotterdammers Andro Knel en Wendell Fräser. Voor de nabestaanden wordt op 20 september 1989, vandaag 30 jaar geleden, een benefietwedstrijd gespeeld in de Kuip. Ondanks de goede sfeer is het een grote teleurstelling.

Er zitten uiteindelijk slechts achtduizend mensen in het Feyenoordstadion. En dus niet de tienduizenden waar op was gehoopt. Logischerwijs levert de wedstrijd daarom ook veel minder op voor de Stichting Fonds Vliegramp Zanderij: zo’n vierhonderdduizend gulden. Dat hadden miljoenen kunnen zijn.

Maar wat ging er dan fout?

Verkeerde beslissingen

Op 7 juni 1989 stort een toestel van SLM neer bij Zanderij in Suriname. Aan boord is onder meer een groot deel van de selectie van het Kleurrijk Elftal, voetballers in Nederland met Surinaamse roots.

De vliegramp komt als een keiharde klap aan in de Surinaamse gemeenschap. En al snel komt er de roep om, naast de herdenkingsdienst, ook een benefietwedstrijd te organiseren.

Maar zoiets organiseren doe je niet zomaar. Stadion de Kuip is beschikbaar. En gratis nota bene. Alleen voor de huur van personeel moet betaald worden.

De keuze voor de locatie zorgt meteen al voor ophef. Waarom wordt er niet voor Amsterdam gekozen, terwijl de grootste Surinaamse gemeenschap van Nederland in de hoofdstad zit.

“Het moet niet alleen maar een Surinaams feestje worden”, laat penningmeester Essed van de stichting op de dag van het benefiet weten. “Het is een ramp die ook heel Nederland raakt.”

Duur, laat en op televisie

Maar daar blijft het niet bij. Uiteindelijk wordt met het Nederlands Elftal een tegenstander van formaat gevonden. Maar een gaatje in het drukke schema is er pas in september. “Het drukken van kaartjes duurt hier alleen al zes weken”, moppert Essed.

In die tussentijd is de grootste emotie en medeleven na de vliegramp weggeëbd. Dat blijkt ook wel uit de voorverkoop. Slechts enkele duizenden kaarten worden verkocht.

Want ook de kaarten zijn aan de prijzige kant, zo blijkt. Veertig gulden voor de goedkoopste zitplaatsen is wel erg veel. Een reclamecampagne, in de weken voor de wedstrijd, moet nog wat extra interesse aanloop opleveren, maar dat doet het niet.

Dan maakt de organisatie nog een opmerkelijke beslissing. Aan de NOS wordt gevraagd om de wedstrijd live op televisie uit te zenden. Normaal gebeurt dat alleen bij wedstrijden die uitverkocht zijn. Daarbij wordt een oproep aan de kijkers gedaan om ‘tien gulden kijkgeld’ over te maken aan de stichting. Hoeveel geld dat oplevert is niet duidelijk.

Ook in de omkleding van de wedstrijd ging het mis. Om de wedstrijd een Surinaams sfeertje te geven moesten op het stadionplein allemaal kraampjes met eten en drinken komen te staan. Maar ondernemers zien, zeker omdat de kaartverkoop totaal niet loopt, veel te veel risico’s. Ze willen afspraken maken met de stichting over eventueel voedsel of andere handel die na afloop overblijft. Als die afspraken er niet komen, haken de ondernemers af. Daardoor maakt ook het stadionplein een beetje desolate indruk.

Positief

En de deelnemers zelf? Die zijn nog vrij positief. Bij het Kleurrijk Elftal spelen spelers als Frank Rijkaard, Aron Winter, Gerald Vanenburg en Stanley Menzo. Oranje lijkt op volle oorlogssterkte met spelers als Hans van Breukelen, Ronald Koeman, en Wim Kieft. Alleen de geblesseerde Marco van Basten ontbreekt.

In het publiek zitten mensen als kroonprins Willem-Alexander, minister Wim Kok en de Rotterdamse atlete Nelli Cooman. Na afloop komt de kroonprins nog even langs in de kleedkamer van het Kleurrijk Elftal.

Twee van de voetballers die de ramp wel hebben overleefd, zijn bij de wedstrijd aanwezig. Ze spreken van een ‘bijzondere avond’. Ook Ruud Gullit, die door een blessure zelf niet in actie kon komen, is tevreden over de avond. Hij laat wel meteen weten dat hij blij is dat ‘het hele gebeuren achter de rug is’.

De wedstrijd wordt met 2-1 gewonnen door het Kleurrijk Elftal. Na een droge knal van Ronald Koeman komt Oranje op voorsprong. In de tweede helft scoren Hennie Meijer en Frank Rijkaard voor het Kleurrijk Elftal.

Het is een aantrekkelijke wedstrijd, erg vriendelijke ook, met leuk voetbal, zeggen alle betrokkenen. Maar de geringe publieke belangstelling is een hele grote smet op een bijzondere avond.

Voor deze terugblik is gebruik gemaakt van krantenarchieven van Het Vrije Volk, De Telegraaf, Het Parool, De Volkskrant en Trouw van 21 september 1989.