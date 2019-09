Dordrecht geeft tuindersvereniging jaar uitstel voor verhuizing

Foto: Vrije Tuinder in Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft tuindersvereniging De Vrije Tuinder een jaar uitstel gegeven voor hun vertrek. Deze zomer liet de gemeente nog weten dat de tuinders in december weg moesten zijn. Dat is nu eind volgend jaar geworden.

De tuindersvereniging moet weg aan de Reeweg Zuid omdat er op die locatie woningen moeten komen. Gesprekken over de verhuizing van de volkstuinvereniging zijn al jaren aan de gang.

De gemeente had eerder aangeboden om 260 duizend voor de verhuizing op tafel te leggen, maar dat bleek veel te weinig te zijn. Volgens de laatste berekening, in opdracht van van de gemeente en vereniging, kost de verhuizing tussen de 488 duizend en 653 duizend euro. Dat vindt het stadsbestuur te veel.

Wethouder Marco Stam is geschrokken van het nieuwe bedrag. "Dit bedrag is echt zo hoog, dat het de mening van het college nog versterkt: het is maatschappelijk niet verantwoord voor zo'n beperkt aantal leden zoveel kosten te maken."

In de plannen werd gesproken over een verhuizing naar de Domela Nieuwenhuisweg.