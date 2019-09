Dekking voor Songfestival nog altijd niet rond

2,7 miljoen komt uit een pot bestemmingsreserve evenementen. Drie ton euro komt uit een budget voor exploitatie evenementen en de Provincie Zuid-Holland draagt 1 miljoen euro bij.

Binnenkort komt het stadsbestuur met de begroting en daar zal in staan hoe de rest van het geld gevonden is. Dat kan zijn door geld te gebruiken dat nog niet is uitgegeven of door te bezuinigen op bepaalde uitgaven.

Sponsoring kan niet vanwege de eisen van de EBU, de organisatie van het Songfestival. Eerder liet wethouder Said Kasmi aan RTV Rijnmond nog weten dat hij bij het zoeken naar financiën geen enkele post uitsluit. Verschillende partijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen juist dat er niet bezuinigd wordt op zaken als armoedebestrijding.

De gemeente staat dus garant voor de 15,5 miljoen euro en zal geen geld vragen aan het Rijk en heeft dat ook niet gedaan. Wel heeft burgemeester Aboutaleb gezegd dat hij vindt dat het Songfestival een nationaal evenement is en dat het Rijk wel mee zouden horen te betalen aan de kosten voor beveiliging.

Binnenkort presenteert het Rotterdamse College van Burgemeester en wethouders de begroting, waarin dan duidelijk wordt gemaakt waar het geld voor het Songfestival vandaan komt.