Nog geen eind in zicht in Briels woningfiasco: huiseigenaren ten einde raad

De brandweer en de gemeente Brielle verklaarden zes van de zeven woningen aan de Burgemeester H. van Sleenstraat onbewoonbaar.

Korrels in de muren die voor isolatie moeten zorgen, komen uit de muur zetten. Hierdoor ontstaat brandgevaar. Daarom mag er nog steeds niet gewoond worden in de panden.

Voor de bewoners komt het nieuws rauw op hun dak. "We kwamen terug van vakantie en toen hoorde ik dat we het huis niet meer mochten betrekken", vertelt Dineke van Ommen. "De constructie is absoluut niet veilig, hij is op 36 punten afgekeurd. Er zijn verschillende adviesgevers wezen kijken, zij zeiden: platgooien en opnieuw bouwen."

'Nieuwbouwvallen'

Als ze er toch voor kiezen de 'nieuwbouwvallen' te renoveren, moeten de muren, het dak en de vloeren worden aangepast. Dit kost 150.000 euro per huis.

Dan moet wel op zoek gegaan worden naar een nieuwe aannemer. EPS bouw, die oorspronkelijk met de woningen aan de gang ging, is failliet verklaard.

Of de huiseigenaren de renovatie gaan doen, is nog maar de vraag. "Wij staan op het punt om persoonlijk failliet te gaan."

Niet zoals gepland

Dit zijn niet de eerste problemen die ontstaan tijdens de bouw. Zo zouden de huizen zelfvoorzienend worden, maar daar werd eerder al vanaf gezien.

De eigenaren hebben wel al een rechtszaak gewonnen over deze kwestie. Daar hebben ze nu alleen niet veel aan. Ze zijn dan ook ten einde raad over wat ze nog kunnen doen. De kopers vragen dan ook om hulp. Wie tips heeft over wat ze nog kunnen doen in deze kwestie, kan contact met hun zoeken via www.vansleenstraat.nl of de Facebook-pagina Vansleenstraat

