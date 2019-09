Feyenoord 019 - Ajax 019 gaat woensdag niet door

Het treffen tussen de jeugdteams moet in de Kuip plaatsvinden, maar het stadion is woensdag niet beschikbaar omdat het eerste team een dag later in competitieverband tegen AZ speelt. De KNVB gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor Feyenoord 019 - Ajax 019.

Eerder dit jaar, in mei, werd het duel in Amsterdam op sportcomplex De Toekomst nog gestaakt vanwege ongeregeldheden op de tribune. In augustus speelden beide teams weer tegen elkaar, met een beperkt aantal toeschouwers (vrienden en familie) op de tribune.