Rappende tramconducteur lanceert nieuwe videoclip

De rappende RET-conducteur Giovanni Eenig werd een hit op internet met het nummer 'Mee met de RET'. In april ontmoette hij in de tram een paar jongens die op weg waren om een videoclip te maken. Bij het eindpunt van de tram deed Giovanni zijn rap over de RET en dat werd door de jongeren gefilmd. Het filmpje ging viral, maar nu is er eindelijk een ├ęchte clip gemaakt bij het nummer.

Ook al zit er een stijgende lijn in zijn carrière als artiest, Giovanni is niet van plan zijn baan op te geven. "Ja ik blijf op de tram even", zegt hij vrijdagochtend, terwijl hij lachend de tramdeur opendoet voor een passagier. Hij is niet officieel aan het werk. "Is automatisme toch."



De videoclip staat nu op Youtube. "Ga lekker checken, ga 'm streamen!", moedigt de vrolijke RET-medewerker aan. "Iedereen moet grooven en swingen."

Giovanni kreeg hulp bij het ontwerpen van het album en een logo, en er is een website voor hem gemaakt: derappendeconducteur.nl.

De video is voor een deel opgenomen op de remise in Rotterdam-Beverwaard. "De hele tram gaat los, heel gezellig."

Giovanni heeft nog meer liedjes op de plank liggen en heeft genoeg plannen. "Ik treed nog niet op, maar binnenkort wel", belooft hij.