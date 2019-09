Fraser: 'Realistisch om in dezelfde opstelling te spelen als aan begin van de competitie'

Dervisoglu over transfer naar Brentford: 'Afspraak is januari, maar begreep dat het misschien niet zo is'

Sparta probeert zich tegen RKC Waalwijk te herstellen van de 5-1 nederlaag tegen AZ. Aanvoerder Adil Auasser is weer fit en zal waarschijnlijk terugkeren op het middenveld. ''Vanzelfsprekend is het niet, maar zeker een mogelijkheid'', zegt trainer Henk Fraser.

in Alkmaar werd linksback Lassana Faye gepasseerd. ''Ik vind dat hij veel beter kan. Wij kunnen alleen maar mensen helpen die geholpen willen worden. Dat moet bij hem de goede kant op en ik weet dat hij dat kan. Sterker nog, het is een speler die ik er graag bij heb, maar dan moet je wel brengen wat nodig is. Daar is hij keihard mee bezig.''

Fraser begon de competitie met een vaste basiself en pakte in die fase ook veel punten. De laatste weken wisselt hij wat vaker en wordt er ook verloren. ''Is het realistisch om daar terug naar toe te gaan? Ja. Maar de andere kant is ook dat ik weet wat deze heren kunnen. Ik moet zorgen dat ik een team op het juiste moment goed heb staan. Dan kan ik ook geen voorkeuren hebben en dat heb ik ook absoluut niet.''

Bekijk hierboven de volledige interviews met Henk Fraser en Halil Dervisoglu.