Shell bezuinigt tien procent op personeelskosten

Shell Pernis gaat tien procent snijden in de personeelskosten. Dat heeft het oliebedrijf vrijdag bevestigd aan Rijnmond. Hoeveel mensen hun baan kwijtraken is nog niet bekend.

Volgens locatiemanager Jos van Winsen zijn de personeelskosten van Shell Pernis relatief hoog in vergelijking met concurrenten op de internationale markt: "Shell Pernis opereert in een uitdagende, internationale markt met overcapaciteit. De marges staan onder druk en we moeten ons aanpassen aan de realiteit van de markt."

Er wordt bezuinigd op zowel het eigen personeel als op mensen die van buitenaf worden ingehuurd. Dan moet gedacht worden aan aannemers of contractors, legt een woordvoerder uit: "Maar er kan ook geld bespaard worden door efficiënter te gaan werken."

Of er gedwongen ontslagen bij zullen zitten is volgens Shell nog niet te zeggen. "Dat is echt te vroeg. Dat zijn we nog aan het onderzoeken", zegt een woordvoerder.

Onnodig

Vakbond FNV is niet verrast door de bezuinigingsactie, maar heeft er tegelijkertijd weinig goede woorden voor over.

"Het is een beetje korte termijn politiek", zegt Egbert Schellenberg van de FNV. "Vaak is het zo dat er wordt gekeken naar de marges en een paar jaar later zit het allemaal weer anders. Dan blijkt dat er beter geïnnoveerd had kunnen worden. Er wordt te makkelijk gekeken naar het kostenplaatje."