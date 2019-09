Feyenoord-aanvoerder Eric Botteghin neemt het op voor Rick Karsdorp

“Natuurlijk begrijpen we de teleurstelling van de meegereisde supporters”, zegt Botteghin op de officiële website van Feyenoord. “Die voelen we zelf ook en het is ook prima als ze die na afloop uiten. We kunnen wel tegen een stootje, snappen de emotie direct na afloop van een verloren wedstrijd. Het gaat echter natuurlijk veel te ver een speler helemaal kapot te schelden en daarna via apps en social media hem en ook zijn familie vreselijke dingen toe te wensen. Natuurlijk betreft het een klein groepje, maar het raakt ons wel.”

“Ik heb Rick vanmorgen na het ontbijt nog even gesproken. De teleurstelling is er uiteraard nog, maar we gaan weer verder,” aldus Botteghin op Feyenoord.nl.

Feyenoord verloor donderdag in Schotland met 1-0 van Rangers FC. Zondag spelen de Rotterdammers in competitieverband tegen FC Emmen.