Het Geheim van de Tarwewijk: huisarts zet zich in voor zijn thuisland Tanzania

Athumani betekent 'grote man' in het Swahili. Het is de naam van de huisarts in de Tarwewijk die maar liefst zeven talen spreekt. In de derde aflevering van de achtdelige serie Het Geheim van de Tarwewijk zie je zijn wonderlijke verhaal.

Dokter Athumani is geboren in Tanzania en heeft medicijnen gestudeerd in China. Daar leerde hij zijn vrouw kennen, een verpleegster uit Rotterdam.

Jaarlijks keert hij met een volle container terug naar zijn geboortedorp, waar hij zes weken lang een dokterspost bemand. De inhoud van de container is bij elkaar gebracht door patiënten en wijkbewoners. In die container gaan onder meer zo’n driehonderd knuffels mee die mevrouw Lotte, een van zijn patiënten, in de loop van het jaar voor de kinderen in het dorpje haakt.

Beter leren kennen

De Tarwewijk is een kleine, voormalige arbeiderswijk in Charlois. Ingeklemd tussen de Brielselaan, de Dordtselaan en de Pleinweg, ligt de wijk verstopt achter de meelfabrieken aan de Maashaven.

Sinds de wijk in 2013 flink is aangepakt, is met de renovatie van de woningen en de herinrichting van de buitenruimte de criminaliteit goeddeels verdwenen. En is het tijd om de wijk beter te leren kennen.

Deel drie van de serie Het Geheim van de Tarwewijk is zaterdag om 17:12 uur te zien op TV Rijnmond en wordt daarna ieder uur herhaald.