Rotterdam vanuit de lucht in 3D

Rotterdam en omgeving is binnenkort ook in 3D vanuit de lucht te zien. Het bedrijf AFOC maakt daarvoor deze dagen opnamen met een klein vliegtuig.

Aangezien het vliegtuigje ook over de bebouwde kom van Hoogvliet en Spijkenisse vloog, vroegen diverse inwoners zich af wat de reden van de vlucht was.

“We brengen in opdracht van ons kantoor in de VS Rotterdam en omgeving in 3D in kaart. De beelden zullen binnenkort beschikbaar zijn voor onder meer mobiele telefoons”, legt een woordvoerder van de Duitse vestiging uit.

De vluchten zijn volgens hem bijna klaar en het gebied is in beeld gebracht.