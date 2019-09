Politie maakt reconstructie fataal ongeluk Rotterdam

Voor de reconstructie zal de Bergweg worden afgesloten tussen 20:00 uur en 24:00 uur.

De politie waarschuwt dat er voor de reconstructie op hoge snelheid in de straat zal worden gereden. Er zullen zo'n twintig referentieritten nodig zijn om de door de verdachte gevolgde rijroute te kunnen reconstrueren.

Eind juli 2018 werd een 19-jarige voetganger geschept door een auto. De jongen bezweek later aan zijn verwondingen. De automobilist reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie.

Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog steeds. De straat is voor alle verkeer, behalve hulpdiensten, afgesloten. De stoep is nog wel beschikbaar voor voetgangers.