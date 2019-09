Kick-off Feyenoord's Schoolsport Plus Programma op Afrikaanderplein

Sporten is gezond en dat weten ze bij voetbalclub Feyenoord natuurlijk als geen ander. De club uit Rotterdam-Zuid start vrijdag met bewegingsprogramma 'Schoolsport Plus'.

Het doel van het programma is om iedere leerling op de deelnemende scholen wekelijks ten minste vijf uur sport en beweging te geven. Sterrenschool de Globetrotter, gelegen aan het Afrikaanderplein, beet vanmorgen het spits af.

Tijdens de sportdag, voor de klassen 3 tot en met 8, maken de leerlingen kennis met verschillende sportactiviteiten en bewegingslessen gegeven door Feyenoord-docenten en maatschappelijk trainers.

Bewegen en springen

Ook tijdens het lezen, rekenen en spelling gaan de kinderen bewegen. "Je zal geen kinderen meer stil in de klas zien zitten maar ze gaan bewegen en springen", vertelt Carla Lagendijk van Feyenoord Maatschappelijk.

Volgens directeur Tineke Visser van De Globetrotter is er veel behoefte aan beweging. "Kinderen willen van nature veel bewegen. In een schoolse situatie komen ze heel snel stil in de bankjes te zitten en daar hebben de kinderen niet om gevraagd. Wij komen die behoefte nu tegemoet.

Visser is niet bang dat zich tijdens de lessen chaotische taferelen in de klaslokalen gaan afspelen. "Leerkrachten hebben dat prima onder controle. Er zullen werkvormen bedacht worden waarbinnen het bewegingsprogramma prima past."

Ouders willen meedoen

Ook de ouders zijn volgens Visser razend enthousiast. "Toevallig hebben we het hele verhaal vanmorgen gepresenteerd en nu willen de ouders zelf ook meedoen. Daar ligt nu de volgende uitdaging", zegt Visser lachend.

Sterrenschool de Globetrotter is de eerste school die zich heeft aangesloten. "We willen de komende jaren het programma zo neerzetten dat meer scholen mee gaan doen. Ik geloof dat we het allemaal wel met elkaar eens zijn dat vijf uur per week bewegen alleen maar fantastisch is voor de kinderen", aldus een enthousiaste Carla Lagendijk.