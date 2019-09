Aboutaleb op werkbezoek naar Curaçao en Colombia

Rotterdam is de thuisstad van 22 duizend Curaçaoers, waardoor Rotterdam volgens de gemeente een belangrijke band heeft met het eiland. Zo wordt al samengewerkt op het gebied van onderwijs, veiligheid en economische ontwikkeling. Op Curaçao gaat de burgemeester onder meer in gesprek met lokale bestuurders en veiligheidspartners als het OM en de politie.

In Colombia praat Aboutaleb in gesprek met collega-burgemeesters over de aanpak van drugscriminaliteit.