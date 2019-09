Gemeenten Rotterdam en Dordrecht starten proef met maatschappelijke diensttijd

Jongeren uit de gemeenten kunnen drie of meer dagen per week aan de slag in een maatschappelijke diensttijd. Het idee is dat verschillende groepen jongeren elkaar met het project ontmoeten.

Ze zouden zowel individueel als in groepsverband begeleid worden. De deelnemende jongeren zouden zich 20 tot 28 uur per week inzetten met hun 'MDT'. De doelgroep zijn jongeren die een tussenjaar doen of uitvallen op school.

Intensiever

Er lopen al proeftuinen met zo'n project, maar bij dit MDT-project is de deelname intensiever. In totaal zijn er 86 MDT-projecten in Nederland. Bijna 10 duizend jongeren hebben al zo'n MDT gedaan, zijn nu bezig of starten binnenkort.

De belangrijkste motivatie om mee te doen aan MDT is 'anderen helpen' en 'daar erkenning voor krijgen', laten jongeren weten.

Voorbeelden van een maatschappelijke diensttijd zijn werken met ouderen of werken bij de reddingsbrigade in Dordrecht.

Het project is afgekeken van de aanpak in België.