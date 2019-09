Excelsior verliest in slotfase van NAC (2-1)

In de eerste helft was er weinig onderscheid tussen Excelsior en NAC. De Bredanaars schoten meermaals van afstand, maar twee pogingen van Arno Verschueren en één van Mounir el Allouchi vlogen allemaal naast de goal van Alessandro Damen. De grootste kans was voor Achmed Mendes Moreira die uit een moeilijke hoek schoot maar Nick Olij wist te redden.

In de 62e minuut brak Ivan Ilic de ban. De Serviër van NAC draaide op de achterlijn weg en schoot met links de bal in de verre hoek achter Alessandro Damen. Een kwartier voor tijd was er een heldenrol weggelegd. Elias Omarsson was nauwelijks twee minuten ingevallen, voor Joël Zwarts, toen hij een voorzet van Achmed Mendes Moreira binnen tikte. Vlak voor het eindsignaal ging het alsnog mis voor de ploeg van trainer Ricardo Moniz. Sidney van Hooijdonk schoot in de korte hoek raak na een voorzet van Othman Boussaid. Luigi Bruins vergrootte de malaise voor de Kralingers door in de 89e minuut tegen een rode kaart aan te lopen.

Excelsior zakt door de nederlaag tegen concurrent NAC naar de vierde plaats in de eerste divisie. De achterstand op nummer één De Graafschap bedraagt drie punten.

Scoreverloop NAC - Excelsior

62' Ivan Ilic 1-0

76' Elias Omarsson 1-1

87' Sidney van Hooijdonk 2-1

Opstelling Excelsior:

Damen; Van der Meer (83' Oude Kotte), Matthys, Fischer, Horemans; Bruins, Vloet, Fortes; Mendes Moreira, Zwarts (75' Omarsson), Verhaar (39' Meijer)