PKC'ers Zuijdwegt en Kunst toegevoegd aan Nederlandse korfbalselectie

Voor Kunst betekent het een terugkeer in het Nederlands team. Twee jaar geleden stopte Kunst ten faveure van zijn maatschappelijke carrière. Voor Zuijdwegt betekent het een debuut in Oranje. De twintigjarige speelster, die afgelopen zomer overstapte van het Dordtse DeetosSnel naar PKC, speelt eerst nog het EK voor Onder 21 ploegen in Tsjechië. Daarna sluit zij zich aan bij het keurkorps dat zich voorbereid op het EK Korfbal in 2020.