De politie via burgernet

De politie zoekt met een helikopter en diensthond naar een overvaller van een supermarkt in de Hofweerstraat in Hardinxveld-Giessendam.

De man bedreigde vrijdagavond de kassière met een mes en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Volgens de politie raakte er niemand gewond.

De politie is op zoek naar een man die tussen de 20 en 25 jaar oud is, met een oranje trui met capuchon aan. Via Burgernet roept de politie op de man niet zelf te benaderen.