De politie via burgernet

De politie zoekt een man die verdacht wordt van het plegen van een gewapende overval op een supermarkt in de Hofweerstraat in Hardinxveld-Giessendam.

De politie is op zoek naar een man die tussen de 20 en 25 jaar oud is, met een oranje trui met capuchon aan. Via Burgernet roept de politie op de man niet zelf te benaderen. De man zou een mes bij zich kunnen hebben.