FC Dordrecht pakt eerste driepunter na zege op NEC (2-0)

FC Dordrecht en NEC hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. Beide ploegen creeërden weinig kansen. Anass Achahbar zette NEC-doelman Mattijs Branderhorst aan het werk met een lage vrije trap. Randy Wolters deed hetzelfde met FC Dordrecht-goalie Andries Noppert. Op slag van rust viel de 1-0 voor FC Dordrecht letterlijk uit de lucht vallen. Achahbar bracht een vrije trap voor de goal, NEC’er Tom van de Looi passeerde met het hoofd zijn eigen doelman.

In de tweede helft kreeg Jari Schuurman direct de kans om de score te verdubbelen, maar van dichtbij maaide de middenvelder over. Kort daarna mocht Jonathan Okita uit kansrijke positie aanleggen, maar schoot van dichtbij op doelman Noppert. Dwayne Green gooide de wedstrijd in het slot door twee minuten voor tijd een vrijetrap in de goal te krullen

De zege is de eerste voor FC Dordrecht van het seizoen. Door de zege verlaten de Schapenkoppen de laatste plaats. FC Dordrecht staat 15e met zes punten.

Scoreverloop FC Dordrecht - NEC

45+1' Tom van de Looi (eigen doelpunt) 1-0

88' Dwayne Green 2-0

Opstelling FC Dordrecht:

Noppert; Gronsveld, Montsma, Lewis, De Abreu, Green; Schuurman, Wehrmann (74' Kok), Smith; Marques( 90' De Braal), Achahbar (83' Schalekamp)