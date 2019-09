HC Rotterdam heeft eerste zege van het seizoen te pakken

Al na drie minuten keek HC Rotterdam tegen een achterstand aan. Rik Sprengers benutte een strafcorner namens de Brabantse bezoekers. Het antwoord van Rotterdam kwam pas in het derde kwart. Binnen vier minuten turnde de ploeg van Albert Kees Maneschijn de achterstand om in een 3-1 voorsprong door twee goals van Jeroen Hertzberger en één van Thijs van Dam. In datzelfde derde kwart maakte Nieuw Zeelander Kane Russel er 4-1 van uit een strafcorner. Het slotakkoord was voor Timo Goor die de 5-1 tegen de touwen sloeg.

Door de zege zijn de Rotterdamse hockeymannen opgeklommen naar de zesde plaats in de hoofdklasse. Zondag staat alweer de derde wedstrijd in de competitie op het programma. Dan is Den Bosch de tegenstander.