Noppert man of the match bij FC Dordrecht-debuut

Andries Noppert debuteerde vrijdagavond op sterke wijze tussen de palen van FC Dordrecht. De 25-jarige doelman, die is overgekomen van Foggia uit Italiƫ, keepte een goede pot tegen NEC (2-0) en werd daarom verkozen tot man van de wedstrijd. "Mijn eerste intentie is belangrijk te zijn voor het elftal, de club en mezelf", zegt Noppert.

Zo had de doelman een cruciale redding in huis toen Jonathan Okita namens NEC vlak voor het uur een geweldige kans kreeg. "Ik gooide me ervoor en gelukkig pakte ik die bal", beschrijft Noppert die situatie. "Ik denk dat dit kenbaar voor de wedstrijd was die we speelden."

'Gezonde concurrentie'

Met de komst van Noppert heeft FC Dordrecht nu vier doelmannen in huis. "Het is voor mij geen enkel probleem. Ik denk dat het gezonde concurrentie is en dat het goed is", vertelt Noppert. "Ik kan niet meer doen dan hen een compliment geven hoe zij hiermee omgaan."

Noppert weet dat hij hard moet blijven werken. "Omdat er nóg drie anderen zijn. Het is heel simpel: ik moet presteren."

