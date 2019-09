Met veiligheidshelm tussen de containers fietsen

Het is een bijzonder fietstochtje, dat je zondag kan afleggen in Rotterdam. Tijdens de Harbour Tour fiets je - met veiligheidshelm op - tussen de containers van de Rotterdamse haven.

In de haven wordt hard gewerkt om alles op tijd in orde te krijgen voor de fietstocht. "Zo moeten we het terrein nog schoonmaken, zodat er geen spijkers liggen", vertelt Léon van der Meij. Zodra dat is geregeld, kan het een fijne fietstocht worden zondag.

"Nu kun je hier niet fietsen", vertelt hij. "Er staan hier 2900 tankcontainers, waarvan 600 met gevaarlijke stoffen. Voor zondag maken we hier alles netjes."

Enthousiast

Het bedrijf ITT Europoort in de Europoort doet al voor de derde keer mee aan de tocht. "Mensen weten meestal niet dat er ook kleine bedrijven zitten in de haven, dat vinden ze vaak erg verrassend", zegt Van der Meij.. Het bedrijf heeft veel sportieve werknemers, die gelijk enthousiast werden van de fietstocht.

Er kunnen zondag drie verschillende routes gefietst worden van verschillende lengte: 75, 100 en 135 kilometer.