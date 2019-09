Architect David Gianotten vertelt over 'zijn' nieuwe Kuip

"Je houdt altijd mensen die het er niet mee eens zijn", weet architect David Gianotten. Al jaren wordt er gepraat over een nieuw stadion voor de Rotterdamse club; vrijdag werd het definitieve ontwerp gepresenteerd.

Architectenbureau OMA heeft haar best gedaan onderdelen van de Kuip te behouden in het nieuwe ontwerp, maar het wordt geen Kuip 2.0. "Het frustreert me niet dat mensen het niet mooi vinden", legt Gianotten uit. "Je moet vooral met tegenstanders de dialoog aangaan en het beste ervan proberen te maken."

Sfeer moet komen van supporters

Tegenstanders van het ontwerp zijn bang de Kuip te zullen gaan missen, want 'het is niet hetzelfde'. "Maar er zijn wel degelijk elementen van de Kuip terug te zien in het nieuwe ontwerp", vertelt Gianotten.

"Zo is het weer een ovaal stadion zonder onderbrekingen en hebben we de buitenkant robuust gehouden, net zoals in de Kuip. Dat robuuste was een must, dat is Rotterdams."

Maar de sfeer van de Kuip, die kun je nu eenmaal niet overhevelen. "De sfeer kan alleen verplaatst worden door de supporters", zegt de architect. "Het gebouw en de beleving dragen allemaal bij aan hoe de mensen er zich voelen. Die sfeer komt met de mensen die er zitten."

Hoewel er aardig op het budget gelet moest worden, heeft Gianotten wel geprobeerd het stadion zo sfeervol mogelijk te maken. "De eerste rij is bijvoorbeeld dichter op het veld gekomen, daardoor wordt de beleving nog intenser."

Passie en toewijding

"We hadden een opdracht gekregen voor 365 miljoen euro. Dat betekent dat je slim moet denken en systemen moet ontdekken die nog niet eerder zijn bekeken", vertelt de architect. Bepaalde gevelconstructies zijn zo gemaakt dat er op staal kon worden bezuinigd.

Hoewel het stadion er op de tekening aardig grijs uitziet, wordt het uiteindelijke stadion volgens Gianotten niet alleen maar die kleur. "Er komt nog een marketinglaag overheen, die wordt nu pas ontworpen door Feyenoord." Het stadion helemaal rood maken was geen optie, lacht hij.

Wel is er gedacht aan de helikopter, die traditiegetrouw de Kuip binnenvliegt tijdens de jaarlijkse open dag. "De opening van het nieuwe stadion is daar groot genoeg voor", benadrukt Gianotten.

Vol enthousiasme vertelt hij over het ontwerp. Als het niet door zou gaan, zou de teleurstelling bij de architect dan ook groot zijn. "We hebben hier met grote passie en toewijding aangewerkt. Als het niet door gaat, zou dat heel jammer zijn. Maar we hebben goede hoop."

Als alles goed gaat zou er in april 2021 gestart worden met de bouw van het stadion. De signalen die hij heeft ontvangen zijn positief, laat Gianotten weten. "Wij gaan er vol voor."