Afval rapen in Ouddorp tijdens World Cleanup Day

Ze noemen het "een avontuur", "een speurtocht" en zelfs "een verslaving". Het opruimen van zwerfafval is voor de initiatiefnemers vanĀ 'Doe mee samen voor een schoon Goeree-Overflakkee' een levensstijl te noemen. Zaterdag dragen ze in Ouddorp hun steentje bij aan World Cleanup Day.

"We vinden netten en scheepsafval, maar ook blikjes en wikkels", zegt Karen van Burg. Samen met Pascha Komttebed

en Marcel Breve vormt ze het team achter de Facebookgroep

, bedoeld om opruimacties te organiseren.

"Sinds 1 januari hebben we al 70.000 liter vuil opgehaald", zegt Breve. "Dat zijn zo'n 320 grote kliko's vol. Er zit veel blik tussen. Dat sorteren we en wat het opbrengt gaat naar KiKa." Ook de doppen van de petflessen lever geld op voor het goede doel.

Wereldwijd opruimen

Tijdens World Cleanup Day struint het drietal, bijgestaan door andere vrijwilligers, rond het strandplein van Ouddorp Duin om afval op te ruimen. Ook op tientallen andere plekken in de regio wordt zaterdag zwerfafval opgeruimd. World Clean Up Day is een wereldwijd initiatief om afval op te ruimen. In ruim 160 landen trekken miljoenen mensen eropuit om samen zwerfvuil op te ruimen.

Het ruimen van afval levert naast een schone straat meer voordelen op. Pascha Komttebed: "Je krijgt arensdogen van het opruimen en je wordt er zen van. Ik zie het als een speurtocht en voel me soms net een detective."

"Dan vraag ik me af hoe het afval daar komt en of iemand iets is kwijtgeraakt. Ieder keer is het een avontuur."

365 dagen

"Ik hoop dat deze dag mensen aanzet om vaker schoon te maken", zegt Van Burg. "Al is het maar een of twee wikkels per dag." Het drietal is het hele jaar door op straat te vinden. Dan gaan ze met leden van de Facebookgroep op zoek naar plekken waar ze verwachten dat er veel afval ligt. "Dan lopen we met een prikker door Ouddorp", zegt Van Burg lachend.

"Door de opruimacties enthousiasmeren we mensen om mee te doen. We zijn nu een jaar bezig en het is mooi om te zien dat we nu iets hebben opgebouwd waar mensen van geïnspireerd raken."

Volgens Breve draait het daar ook om: "Het gaat om bewustwording. Als mensen het niet neergooien, dan hoeven wij het niet op te rapen."