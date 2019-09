'Het laatste mannetje op aarde' te zien in Blijdorp

De reportage in Chris Natuurlijk over 'The Last Male on Earth'

Still uit de film The last male on earth

Of het nu om de zwarte, de witte of een andere neushoornsoort gaat, alle vijf soorten worden bedreigd in hun voortbestaan. Diergaarde Blijdorp vraagt daar morgen - op Wereld Neushoorn Dag - aandacht voor met de vertoning van The Last Male on Earth.

Floor van der Meulen vindt de zwarte neushoorns in Diergaarde Blijdorp leuk. De maker van The last male on Earth - een documentaire over de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn, houdt van de onstuimige aard van de zwarte soortgenoten van Sudan. “Sudan is helaas inmiddels overleden, hij was het laatste mannetje van zijn soort.”

Dat The Last Male on Earth uitkomt rond World Rhino Day is geen toeval. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de vijf bedreigde neushoornsoorten.

Oerdieren

Harald Schmidt, clusterhoofd Plant en Dier bij Diergaarde Blijdorp, vindt alle neushoorns bijzonder: "Het zijn een soort dino-achtige overblijfselen uit een oertijd. Een van de unieke kenmerken van de neushoorn is de beroemde hoorn op zijn neus. Helaas maakt juist dat kenmerk hem ook zo bedreigd", zegt Schmidt.

In de Rotterdamse dierentuin wonen twee soorten neushoorns: de oostelijke zwarte en de Aziatische of Indische neushoorn.

In de film vraagt Van der Meulen zich af waarom wij juist de witte noordelijke neushoorn zouden moeten redden.

Het allerlaatste mannetje

Van der Meulen raakte gefascineerd door het nieuws een paar jaar geleden over Sudan, de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn op aarde. Vooral de foto in de krant van Sudan met vier gewapende bodyguards om hem heen, trok haar aandacht. “Ik dacht: “Wat is er aan de hand als één van de gevaarlijkste dieren op aarde een team van bodyguards nodig heeft?”

Van der Meulen ging op onderzoek uit en kwam terecht in Kenia waar het laatste mannetje leefde. “Toen ik daar aankwam waren er heel veel filmploegen, maar ook wetenschappers die geïnteresseerd waren. Fascinerend dat we met zijn allen aangetrokken worden door het noodlot van dit laatste mannetje.”

Sensationele aantrekkingskracht

Het “theater” rondom dit laatste mannetje en zijn laatste dagen op onze aarde is de invalshoek geworden voor de film. “Hij was natuurlijk uniek. Mensen wilden met deze laatste neushoorn op de foto. Het is een soort sensationele aantrekkingskracht. De wetenschap zag het vooral als een uitdaging. Kunnen we hem nog redden?”

Toekomst

Er zijn nog twee vrouwtjes van de soort en wetenschappers hebben inmiddels twee embryo’s ingevroren. Die embryo’s zullen worden ingebracht in de baarmoeder van de zuidelijke witte neushoorn.

Harald Schmidt heeft er zijn vraagtekens bij of dat experiment gaat lukken. “Om een gezonde populatie in stand te houden heb je meer dieren nodig." Daarom is Schmidt ook zij blij met de fokprogramma's van dierentuinen.

"Van de zwarte neushoornsoort die ook in Diergaarde Blijdorp leeft, zijn dieren in het kader van het fokprogramma naar Rwanda verplaatst. Die worden straks samen gebracht met een aantal neushoorns uit Zuid-Afrika en zo hopen dierentuinen weer genetisch gezonde populaties op te bouwen.” Schmidt vindt het goed dat er zoveel aandacht is voor het onderwerp. “Mensen hebben altijd het idee dat het allemaal wel goed komt als bedreigde dieren in een reservaat zitten.”

The Last Male on Earth is zondag 22 september te zien in Diergaarde Blijdorp.