Adoptieactie ADO-knuffels groot succes: 20.000 euro opgehaald

In de kuip werden zo'n 4000 knuffels naar de kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis gegooid.

De duizenden overgebleven knuffels die waren ingezameld voor de knuffelregen in de Kuip zijn goed terecht gekomen. Dankzij de actie Adopteer een Knuffelbeer hebben ze een nieuw onderkomen én is er zo'n 20.000 euro ingezameld voor het Sophia Kinderziekenhuis.

Het precieze bedrag dat is opgehaald wordt zondag bekendgemaakt bij het overhandigen van een check. "Het enige dat we van het ziekenhuis vragen is dat ze van het geld iets tastbaars doen voor de kinderen", stelt mede-initiatiefnemer Marc Weterings.

Om die knuffels ook een bestemming te geven, is de actie 'Adopteer een knuffelbeer' opgestart. Knuffels konden voor 1 euro worden geadopteerd. "Het geld gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis en de knuffels weer naar goede doelen", vertelt Weterings.

"Zo komen de geadopteerde knuffels terecht bij voedselbanken, sinterklaasorganisaties, ziekenhuizen en organisaties voor gehandicapten."

Knuffels over

Tijdens de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag eerder deze maand werd er door ADO-supporters een knuffelregen naar beneden gegooid naar de aanwezige kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis. In totaal werden er 4000 knuffels gegooid, maar er waren er maar liefst 20.000 over .

Overigens zijn er nog enkele knuffels over die geadopteerd kunnen worden, dus het eindbedrag kan nog oplopen.