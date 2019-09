Een zonnestudio aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid is zaterdagmiddag overvallen. De dader kwam rond 14:00 uur de zaak binnen en eiste geld.

Bij de overval is geen wapen gebruikt, ook zijn er geen gewonden gevallen.

De man heeft een greep in de kassa gedaan en is er vandoor gegaan. Hij was volledig in het zwart gekleed en is rond de 30 jaar oud.